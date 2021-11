Alix révèle des détails sordides de l'agression sexuelle d'un candidat : "elle pleure, elle supplie"

C'est une Alix presque en larmes que Cyril Hanouna a reçu sur le plateau de TPMP ce mardi 16 novembre. La candidate emblématique des Princes et Princesses de l'Amour a pu s'expliquer suite à son interview donnée à Melty lors de laquelle elle accusait un candidat de télé-réalité d'avoir violé une jeune femme mineure. Sans citer de nom, l'ex petite amie de Benjamin Samat assure qu'il existe une vidéo ou un candidat de télé-réalité, encore actif à la télévision, force une jeune fille à avoir un rapport sexuel.

Face à cette accusation qui a fait l'effet d'une bombe dans le milieu de la télé-réalité, certains blogueurs comme Marc Blata ou encore Nabil sont venus confirmer les paroles d'Alix sur le plateau de TPMP. Si Illan, le principal et présumé suspect, a démenti toutes ses accusations et que sa petite amie Isabeau est sortie du silence, une majorité d'internautes ainsi que d'autres candidats de télé-réalité et surtout des comptes Insta insiders sont persuadés qu'Alix n'a aucune raison de mentir.

Elle pleure, elle hurle, elle supplie

Sur le plateau de TPMP, Alix, qui avait donné des conditions pour faire Les Princes, n'a pas hésité à donner des détails qui font froid dans le dos. Avec beaucoup de difficultés à parler et les larmes aux yeux, elle explique : "On attrape la jeune fille par les cheveux elle ne veut pas, elle dit non, on essaye de lui demander des faveurs, elle refuse, elle pleure...", explique-t-elle bouleversée. "On vous sent très émue", note alors Cyril Hanouna. La candidate ajoute ensuite : "Je ne connais pas la personne, mais quand je vois un truc comme ça... Je pense que n'importe qui qui voit la vidéo, vous ne pouvez pas rester sans rien faire. Elle hurle, il y a du son, ça dure 1min30, elle pleure, elle supplie, moi je suis désolée mais, non, ça veut dire non."

Alix reçoit des menaces de mort

Après avoir voulu exposer la vérité au grand jour, c'est désormais Alix qui devient victime de cette affaire. Toujours sur le plateau de TPMP, l'influenceuse aux deux millions d'abonnés explique : "J'ai reçu des menaces écrites mais, ça tombe bien, on a un truc super aujourd'hui qui s'appelle screenshot. On me menace de me faire fermer ma gueule, ce sont des documents que je donnerai à la police", a-t-elle annoncé. En effet, Alix espère désormais qu'une enquête sera ouverte et que les autorités pourront mettre la main sur cette fameuse vidéo qui, pour l'heure, constitue la seule potentielle preuve contre le candidat suspecté d'agression.

Pour rappel, il s'agit pour l'instant d'accusations sans preuves et aucune plainte n'a été déposée. Alix n'a d'ailleurs de son côté jamais cité Illan. Et seule la justice peut trancher sur cette affaire.