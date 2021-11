Illan accusé par Alix : sa petite amie Isabeau réagit, "Certains sont peut-être jaloux"

C'était il y a quelques jours. Alix fait une révélation choc lors d'une interview donné au média Melty : elle accuse un candidat de télé-réalité d'avoir violé une jeune femme mineur. L'influenceuse qui avait donné des conditions pour faire Les Princes y révèle avoir vu une vidéo de viol, de la part d'un candidat de télé-réalité toujours à la télé, sur une fille mineure.

"J'ai dénoncé à deux productions un candidat, qui est activement dans la télé aujourd'hui. Je ne vais pas donner de nom parce que malheureusement la preuve en question, ce n'est pas moi qui l'ai mais un autre candidat" a expliqué Alix. Une vidéo qu'elle a vue lors d'une conférence de presse : "Un candidat est venu me voir, il était vraiment en embrouille avec cet autre candidat, il m'a montré une vidéo, et c'est une vidéo d'agression sexuelle où il y a une jeune fille de 16 ans qui pleure et se débat. Donc j'ai alerté les productions parce que c'est grave mais j'ai eu la surprise de voir que ça n'a rien changé" a-t-elle déploré.

Illan dément catégoriquement les accusations

Très vite, de nombreux internautes ainsi que d'autres candidats de télé-réalité et surtout des comptes Insta insiders ont réagi aux accusations d'Alix. Pour eux, aucun doute, le coupable serait Illan !

Très remonté, Illan a démenti fermement ces accusations : "Il faut arrêter de me piétiner. Il n'y a jamais eu de n*des, je le redis une fois encore. Quand vous allez sur google, il n'y a rien qui sort. Pourquoi ? Il n'y en a jamais eu. Même les principaux concernés, savent mais n'ont jamais rien vu. Je n'ai jamais couché avec une mineure, de toute ma vie. Et je n'ai jamais forcé qui que ce soit à faire quoique ce soit avec moi. (...) Je ne vais pas vivre une pression psychologique toute ma vie, pour des gens qui veulent seulement gagner de l'argent. Chez moi , il n'y a rien à gratter."

Isabeau sort du silence

Suite à ces accusations, c'est au tour de sa chérie, Isabeau, avec qui il est officiellement en couple, de prendre la parole sur les réseaux sociaux. En story Instagram, elle s'exprime : "Je pense qu'il ne faut pas croire tout ce que vous lisez, ne vous laissez pas avoir par des personnes malveillantes qui décident d'attaquer une proie facile. Illan est une très bonne personne, profondément gentil, il ne veut de mal à personne ! La seule chose qu'il désire est qu'on le laisse tranquille et qu'on arrête de lui inventer des histoires. Je pense qu'il a le droit d'être heureux, non ? Certains sont peut-être jaloux de son bonheur ou de la personne qu'il devient, mais ça c'est pas notre problème, il faut les laisser. Sachez une chose les amis : vous ne serez jamais critiqués ou jugés par une personne qui fait mieux que vous".

Alix sera quant à elle sur le plateau de TPMP ce 16 novembre pour donner davantage de précisions sur cette histoire. Illan a d'ailleurs réagi à la venue de la candidate de télé-réalité sur le plateau de l'émission. En story Instagram, il écrit : "Les amis, j'ai appris qu'Alix va être sur le plateau de TPMP pour parler de l'histoire qu'elle dénonce. Alix fait exprès de ne pas dire mon nom dans ses Story, dans ses interviews, mais elle parle clairement de moi", commente Illan.

Pour prouver qu'il n'est pas parano, il précise qu'il a tout simplement demandé à Alix en DM de qui elle parlait. "Elle m'a clairement répondu : 'Illan, je parle de toi. C'est Seb qui m'a raconté cette histoire et qui m'a montré cette vidéo' (je précise cette vidéo qui n'existe pas !!!). Donc, les amis, si je me sentais visé, c'est très clairement parce qu'Alix en privé dit qu'elle parlait de moi ! Évidemment, tout ce qu'elle dit sur moi est totalement faux et c'est de la diffamation et des accusations calomnieuses. J'ai hâte d'être demain soir pour voir les preuves qu'elle va sortir dans TPMP", poursuit-il, avant de préciser qu'aucune plainte n'a pour le moment été déposée.