Illan (Les Princes et les Princesses de l'amour 5) en couple avec Isabeau ? Vivian confirme

Les Princes et les Princesses de l'amour 5 : Illan et Isabeau en couple ? Vivian semble confirmer

Le "charo" de la télé-réalité aurait-il trouvé une nouvelle copine ? Après s'être séparé d'Adixia ou encore de son ex Giuseppa, Illan serait désormais en couple avec Isabeau. Les deux candidats qui étaient dans Objectif Reste du Monde seront bientôt dans l'émission Les Princes et les Princesses de l'amour 5 (alias Les Princes de l'amour 9) qui devrait commencer le 29 novembre 2021 sur W9, d'après Aqababe.

"Illan et Isabeau sont-ils ensemble ?" a clairement demandé un(e) internaute à Vivian. Et le candidat de La Bataille des Couples 3 sur TFX semble confirmer le couple formé par Illan Cto et Isabeau Delatour. "La seule chose que je peux dire est qu'ils sont magnifiques et me redonnent l'espoir en l'amour" a répondu Vivian Grimigni, avec 4 émojis coeurs rouges. La réponse de l'ex de Natalie Andreani semble donc sous-entendre qu'il y a bien de l'amour entre Illan et Isabeau.