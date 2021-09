Moundir viré de Les Apprentis aventuriers 5 ? "Il faut prendre des risques", il réagit à la rumeur

"Une page faite de belles rencontres et de moments inoubliables se tourne. Ce fut une aventure extraordinaire que j'ai partagé avec vous, chers fidèles des apprentis aventuriers (...) Il est temps pour moi de vous dire au revoir", a annoncé Moundir en janvier 2020 pour expliquer son départ de Moundir et les apprentis aventuriers. L'animateur devait être remplacé par Laurent Maistret dans Les Apprentis aventuriers 5, mais cette saison a dû être annulée à cause du premier confinement. Un an et demi plus tard, on ne sais toujours pas si l'émission reviendra sur W9.

"Je n'avais pas d'avenir au sein du programme"

En attendant, Moundir, lui, continue ses projets. Il a d'ailleurs été recruté pour La Bataille des couples 3 pour aider les candidats à se battre et à se surpasser. Son arrivée dans l'émission de TFX a réjoui un grand nombre de personnes, mais certains internautes se sont quand même demandé s'il n'aurait en réalité pas été viré des Apprentis aventuriers. Eh bien, la réponse est non !

En interview avec Télé Star, Moundir a tenu à faire une mise au point sur son départ : "À partir du moment où il n'y a pas possibilité d'avoir une carrière garantie, forcément, il faut prendre des décisions et des risques. J'ai décidé de quitter l'aventure. On ne m'a pas viré comme on a pu l'entendre. On ne me proposait pas plus et je n'avais pas d'avenir au sein du programme. Une émission par an, ce n'est juste pas possible. J'ai prouvé que sur W9 il pouvait y avoir une émission d'aventure puisque ça a marché. Maintenant, je suis avec une autre production et je vais essayer d'avancer."

"On a développé un jeu d'aventure pour une quotidienne"

L'animateur explique ensuite comment il est arrivé dans La Bataille des couples 3 : "Après mon départ de W9, j'ai rencontré Arthur et Antoine Henriquet, (de Ah ! Production, ndlr) qui m'ont proposé de venir dans leur écurie. On a développé un jeu d'aventure pour une quotidienne, mais il y a eu le Covid. Du coup, comme on ne pouvait pas tourner, on m'a proposé de faire une semaine spéciale dans La Bataille des couples 3. J'ai dit oui à condition qu'on installe ma règle : le dépassement de soi dans des conditions rudimentaires. Je voulais que les candidats se retrouvent avec eux-mêmes"