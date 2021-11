Illan : une prétendante des Princes de l'amour 7 l'accuse à son tour d'agression et a porté plainte

"Il n'arrêtait pas de se frotter à moi", "il me disait de le s****"

L'ancienne prétendante d'Illan a porté dans ce même live d'autres accusations d'agressions, toujours sur le tournage des Princes de l'amour 7 : "Il m'a proposé de ni**** avec Julien Guirado et sa prétendante. J'ai pris mes distances avec Illan et je n'ai pas arrêté de pleurer pendant le tournage" "Illan s'est rapproché de moi de dos, il n'arrêtait pas de se frotter à moi, et moi je me servais de la salade et je lui disais 'mais tu peux arrêter'. Il me disait 'oui viens me s****, viens me s****...' Il l'a répété au moins 20 fois et je n'arrêtais pas de lui dire non. Julien Guirado était là et en rigolait. Il disait 'non mais c'est bon, vas le s*cer dans la chambre vite fait et comme ça il te garde'".

Puis "Illan est parti dans le frigo, il a pris une bouteille d'eau hyper froide, il a mis de l'eau dans sa bouche, il a fait le mime de se br*nler derrière mon dos et je reçois tout un coup de l'eau sur le coup. Il me crache dessus comme s'il éjaculait", et "plus tard, il a voulu m'inviter dans un hôtel pour se dédouaner, décrédibiliser cette agression" a-t-elle ajouté.

Elle avait déjà raconté cette agression dans ses stories Instagram et précisé : "Lysa Rose a pris ma défense, la seule d'ailleurs", "je pleurais" et "j'étais choquée", "je n'étais jamais tombée sur quelqu'un comme ça qui n'avait clairement aucun respect avec les femmes".

Nathanya aussi assure avoir porté plainte contre Illan : "J'ai dit non une fois, deux fois. Je vois qu'il est en train de se masturber"

Nathanya, que vous avez pu voir dans Les Anges 11 sur NRJ12 ou encore La Villa Des Coeurs Brisés 5 sur TFX, a aussi accusé Illan d'agression sexuelle dans le live de Marc Blata. "Illan est rassuré par rapport à cette vidéo car il est protégé. Ça me choque qu'il fasse encore des émissions de télé. J'avais 19 ans, je flirtais avec lui sans qu'on couche ensemble. Mais un matin, il a eu ses envies. Illan s'est collé à moi plusieurs fois. J'ai dit non une fois, deux fois. Je vois qu'il est en train de se masturber à côté de moi. J'étais trop gênée. Il a dit : 'Je m'en suis foutu partout'. J'étais dégoutée, choquée !" a expliqué la candidate de télé-réalité. Et elle aussi aurait porté plainte : "J'ai décidé de déposer plainte car il ne faut pas minimiser les faits".

Alix pas seule à avoir vu la vidéo : Anthony Alcaraz révèle qu'elle existerait bien

Si Illan dément les accusations de viol et d'agression, Alix a de son côté démenti les rumeurs de vengeance dans TPMP. Et elle ne serait pas la seule à avoir vu la vidéo dont elle parle. L'ennemi d'Illan, Anthony Alcaraz, a assuré sur ses réseaux : "Oui, cette vidéo je l'ai vue de mes propres yeux ! C'est Seb qui me l'avait montrée", "je voulais l'emplâtrer tous les jours. Je suis obligé de prendre la parole car c'est impossible de voir une telle scène. Ce mec me dégoûte ! Ce qu'il a fait à des filles...".

Bastos a de son côté aussi entendu parler de cette vidéo, comme il l'a expliqué dans un live sur Twitch. "Une personne qui travaille avec les producteurs des Princes et Princesses de l'amour" lui aurait même confié : "On était obligé de le remettre à l'ordre plusieurs fois... il faisait du chantage aux prétendantes avant la cérémonie d'élimination, en mode soit tu couches avec moi ou soit tu pars".