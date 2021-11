Alix en couple avec Illan dans le passé ? Elle dévoile sa version et dément la moindre vengeance

Il y a de cela quelques jours, Alix - candidate emblématique des Princes, a profité d'une interview avec Melty pour faire une terrible révélation. Selon elle, il existerait une vidéo (connue de nombreux influenceurs et producteurs) dans laquelle une star de télé-réalité serait en train d'imposer une pratique sexuelle à une fille mineure. Une découverte qui l'a logiquement scandalisée et qui l'a donc motivée à parler afin de réveiller les consciences.

Illan accusé d'agression sexuelle par vengeance ?

A l'heure actuelle, l'autrice du livre Glow Up n'a pas souhaité révéler officiellement le nom de la personne incriminée. En revanche, il n'a pas fallu attendre longtemps avant de voir les Internautes et quelques blogueurs imaginer de nombreuses théories, avant d'en ressortir l'identité de Illan Cto, qui n'est autre que son ex-compagnon.

Des soupçons auxquels Illan a vivement réagi en démentant fermement la moindre hypothèse / critique à son encontre, et qui ont notamment vu Isabeau sortir du silence. Bien décidée à défendre son copain, elle a notamment pointé du doigt une possible jalousie de la part de personnes qui en auraient après Illan, "Je pense qu'il a le droit d'être heureux, non ? Certains sont peut-être jaloux de son bonheur ou de la personne qu'il devient, mais ça c'est pas notre problème, il faut les laisser."

Alix dément être à la recherche du buzz

Un sous-entendu pour faire comprendre que cette histoire serait inventée de toutes pièces par Alix afin de se venger d'Illan à la suite d'une peine de coeur ? C'est justement ce qu'a tenté de savoir Guillaume Genton sur le plateau de TPMP ce mardi 16 novembre 2021, "Le blogueur Aqababe, dit que vous auriez eu une relation furtive avec Illan, qu'il n'aurait pas donné suite et que vous lui en vouliez et que pour vous venger, vous auriez sorti cette histoire. Et aussi pour faire la promotion de votre livre. Qu'est-ce que vous lui répondez ?"

Une question qui a logiquement outré Alix, qui a alors pris son temps pour démonter un par un ces accusations. "Déjà, j'ai refusé que sur ce plateau on fasse la promotion de mon travail que je fais actuellement et qui ne concerne absolument pas ce sujet-là. Je ne suis pas venue pour jouer aux billes", a-t-elle dans un premier assuré. Autrement dit, il n'est pas question pour elle de faire la promo de quoi que ce soit au milieu d'une affaire aussi grave.

Deuxièmement, elle a souhaité remettre en cause la crédibilité du blogueur cité, "Vous me parlez d'un blogueur contre qui j'ai porté plainte, qui a eu deux rappels à la loi et qui ne s'est jamais présenté, pour des affaires de harcèlement me concernant et diffamation. Cette personne est allée dire que j'étais une prostituée."

Alix dévoile la vérité sur sa relation avec Illan

Enfin, si Alix a reconnu avoir un passé avec Illan, elle a néanmoins tenu à remettre les choses dans leurs contextes. Selon elle, cette histoire remonterait à très très loin, "Je suis une femme de 28 ans. 7 ans avant que je ne commence à faire de la télé, j'ai fréquenté cette personne [Illan]". Surtout, ce n'est pas lui qui aurait mis fin à leur histoire, mais elle, "On s'est vus, on s'est fréquentés, effectivement. C'est moi qui n'ai pas donné suite." Un jeu de parole contre parole ? Peut-être, mais elle aurait cependant des preuves qui iraient dans son sens, "La différence, c'est que moi, ses messages - lui il a eu 70 comptes Instagram, je les ai encore. [Des messages] d'une personne qui me dit 'Tu me réponds plus', 'Tu fais la meuf'. Des fois on peut fréquenter une personne et ne pas avoir envie d'aller plus loin."

Vous l'aurez compris, si Alix n'a pas souhaité confirmer ou infirmer qu'Illan était la personne concernée par cette histoire d'agression sexuelle, elle a néanmoins rappelé qu'elle n'avait aucune raison de le viser spécifiquement, en-dehors de cette terrible affaire.