Les Apprentis aventuriers 6, l'émission définitivement annulée ? W9 répond

Après le départ de Moundir, l'émission Les Apprentis aventuriers (anciennement appelée Moundir et les apprentis aventuriers) n'a pas vraiment eu de chance. Alors que Mujdat Saglam, Milla Jasmine, Marine El Himer, Beverly ou encore le couple Eloïse et Nacca venaient à peine de démarrer le tournage de la saison 5, ils ont été rapatriés en urgence en France à cause du 1er confinement en mars 2020. La saison a donc été annulée, mais une fois le déconfinement passé, W9 et Banijay ont relancé le casting pour Les Apprentis aventuriers 6, cette fois-ci.

Les Apprentis aventuriers 6 pour 2022 ?

Sauf que le projet a finalement été mis de côté pour la nouvelle émission Objectif Reste du monde avec Nikola Lozina, Milla Jasmine, Kellyn, Adixia, Illan, Anthony Alcaraz ou encore Mujdat Saglam. Les téléspectateurs se demandent quand même si Les Apprentis aventuriers 6 verront le jour prochainement ou s'il faut oublier cette idée ? Alors, le programme est-il définitivement annulé ?

Jérôme Fouqueray, directeur général de W9 et 6ter, a répondu à la fameuse question lors de la conférence de presse d'Objectif Reste du monde : "On aime beaucoup l'émission. On se laisse la possibilité de la faire revenir quand on veut, en 2022 plutôt car le planning de 2021 est déjà bien chargé. Il n'y a encore rien de précis. On a été gâté par les audiences sur toutes les émissions que nous avons diffusés. On a à disposition pas mal de solutions pour 2022 pour offrir une saison forte." Une bonne nouvelle non ?