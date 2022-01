Bastos et Vivi de nouveau en couple : ils officialisent avec un baiser et une chanson pour Victoria

Bastos et Vivi de nouveau en couple : ils officialisent avec une vidéo où ils s'embrassent au nouvel an

Bastos (Bastien Grimal) et Vivi (Victoria Mehault) sont de nouveau ne couple, c'est officiel ! Le Youtubeur et candidat de télé-réalité (Secret Story 10, Moundir et les Apprentis Aventuriers 2, Les Princes de l'amour 8, Objectif Reste du Monde) et la YouTubeuse et candidate de télé-réalité (Les Marseillais aux Caraïbes, Les Marseillais VS Le Reste du Monde 5, Les Marseillais à Dubaï) s'étaient mis ensemble dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 sur W9. Vivi avait même quitté l'aventure pour Bastos, qui avait été éliminé.

Mais Bastos et Vivi se sont séparés plusieurs fois, avant de finalement se remettre en couple. Parce que clairement, entre eux, c'est comme une évidence ! Après leur première officialisation de couple, Bastos et Vivi ont officialisé sur leurs comptes Instagram être de nouveau engagés dans une relation amoureuse. Ils ont posté une vidéo d'eux à la soirée du réveillon du nouvel an, qu'ils ont passé à Paris avec plusieurs amis. Une vidéo dans laquelle on voit les amoureux s'embrasser à minuit. En légende, ceux qui étaient dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 ont tous deux précisé : "C'était mon plus beau nouvel an et ca le restera".