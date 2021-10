Bastos éliminé, Vivi abandonne : "Je pensais qu'elle allait rester", ils réagissent à leur départ

Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 : Bastos ne pensait pas que Vivi allait le suivre

Dans l'épisode des Marseillais VS Le Reste du Monde 6 diffusé ce mardi 26 octobre 2021 sur W9, c'est Bastos qui a été éliminé. Une grosse surprise, autant pour la famille des Marseillais que pour la famille du Reste du Monde. Nikola Lozina avait demandé à tout le monde de voter son propre nom. C'est donc le vote de Flo des Marseillais qui a fait sortir Bastien Grimal. Eh oui, après son élimination il a mis un vote non pas contre Mélanie Orl, mais contre Bastos par stratégie (vu que c'est le candidat le plus fort du RDM). Vivi a alors décidé d'abandonner l'aventure pour le suivre. Parce que Bastos et Victoria Mehault ont eu un coup de coeur, une vraie connexion, et ils venaient tout juste de se mettre en couple depuis peu de temps. Après un clash avec Maeva Ghennam pour son abandon, Vivi a donc elle aussi quitté le casting des Marseillais VS Le Reste du Monde 6 pour rester auprès de son boyfriend.

Dans un live sur Twitch, Bastos et Vivi ont (notamment) réagi à leur départ du cross. "Je vous avoue je ne pensais pas qu'elle allait le faire, je pensais qu'elle allait rester" a confié Bastien, "Moi je t'avais dit que j'allais partir avec toi si tu partais parce qu'en fait on pensait plus que c'était toi qui allais partir parce qu'on pensait que Les Marseillais allaient perdre et on pensait qu'ils allaient te virer toi". "C'était le cas, si on avait perdu ils m'auraient éliminée" a d'ailleurs confirmé Victoria.

Juste après leur départ, Bastos et Vivi ont fait un van date

Alors que Bastos et Vivi vont manquer aux téléspectateurs et téléspectatrices, le candidat de télé-réalité et YouTubeur a tenu a rassurer sa communauté. "Oui on est parti de cette aventure, c'était un peu triste, maintenant sachez qu'il y a des trucs incroyables qui arrivent" a-t-il teasé, "on a un nouvel épisode où Baby et moi on part en van date, juste en sortant". Une vidéo qui sera postée sur la chaîne YouTube de Bastos ce mercredi 27 octobre 2021 à 21h. Après le van date avec Kellyn Sun après avoir quitté Les Princes et les Princesses de l'amour 4, place donc au van date avec sa chérie Victoria Mehault après Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6.