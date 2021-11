Bastos et Vivi séparés : "Il est malheureux et il trouve que je suis trop dure", il répond

Bastos et Victoria Mehault séparés : "Il m'a teje en fait. On s'est disputés et il trouve que je ne fais pas assez d'efforts"

Bastien Grimal et Victoria Mehault, alias Bastos et Vivi, se sont séparés. Ils se sont mis en couple dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 sur W9. Vivi a même abandonné sa famille des Marseillais pour partir avec Bastos, éliminé du RDM. Sauf qu'après une dispute, les candidats de télé-réalité qui sont aussi YouTubeurs (eh oui, Victoria aussi a sa chaîne YouTube), ont rompu. En larmes, l'influenceuse a expliqué dans sa story Instagram : "Avec Bastien, on s'est séparés. Il m'a teje en fait. On s'est disputés et il trouve que je ne fais pas assez d'efforts pour nous deux. Il trouve que je fais rien".

"C'est vrai que j'ai du mal à m'investir dans une relation, à faire confiance et à me livrer à 100%. C'est une chose que je n'ai pas réussi à faire. C'est peut-être de ma faute" a ajouté la BFF de Maissane, "Du coup, il ne veut plus qu'on soit ensemble. C'est la dernière fois que j'en parlerai. Il est malheureux et il trouve que je suis trop dure. C'est vrai que je suis dure, mais je ne pensais qu'on allait se séparer aussi vite. Je suis sur le cul" "Je ne pensais pas qu'on pouvait se séparer si vite quand ça se passe bien avec quelqu'un".