Les Marseillais au Mexique : la date de diffusion a fuité ! Retour sur ce que l'on sait déjà

"La meilleure aventure"

Le 20 décembre dernier, Julien Tanti a teasé cette nouvelle aventure... Et on peut dire que le roi des problèmes a l'air emballé ! "Quel bonheur cette aventure au Mexique. Un vrai régal comme ça faisait longtemps. Je me languis déjà de la diffusion" a-t-il lâché sur Instagram. "C'est la meilleure aventure pour les 10 ans !" s'est réjouit Paga de son côté... On a hâte de voir ça !