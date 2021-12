Les Marseillais au Mexique : "La meilleure aventure", Julien Tanti, Greg Yega et Paga teasent déjà l'émission

En 2022, c'est au Mexique que l'on pourra découvrir les nouvelles aventures des Marseillais sur W9. Et à en croire les premières réactions des candidats, cette saison inédite devrait être la plus incroyable à suivre. Oui, alors que des rumeurs nous laissaient pourtant craindre une ambiance toxique devant et derrière les caméras (il y aurait notamment eu un gros clash entre Maeva Ghenam et Mélanie ORL, tandis que le tournage aurait été marqué par une supposée bagarre entre Haneia et Giuseppa), Julien Tanti vient à l'inverse de teaser une aventure humaine hors normes.

Les Marseillais au Mexique, la meilleure aventure ?

Ce lundi 20 décembre 2021, l'emblématique candidat de télé-réalité a en effet profité de son compte Instagram pour y poster une photo de lui sur la plage en compagnie de Greg Yega et Paga. Puis, Julien Tanti l'a précisé en légende, il a de son côté vécu un tournage qui restera à jamais gravé dans sa mémoire : "Quel bonheur cette aventure au Mexique. Un vrai régal comme ça faisait longtemps". Il n'a bien évidemment rien dévoilé de ce qui nous attend à l'écran, mais il a visiblement hâte que l'on découvre ces nouveaux épisodes, "Je me languis déjà de la diffusion".

Et le point positif, c'est qu'il ne semble pas être le seul à le penser. Au contraire, Greg Yega a ajouté en commentaire "Dans les ténèbres" avec des émojis feux et coeurs, tandis que Paga a tout simplement confessé : "C'est la meilleure aventure pour les 10 ans !" Un état d'esprit positif excitant qui, on l'espère, se reflétera réellement durant la diffusion !