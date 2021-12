Haneia et Giuseppa, une bagarre sur le tournage des Marseillais ? "Elles ont dû être séparées"

Haneia VS Giuseppa dans Les Marseillais au Mexique : "C'était la guerre totale"

La reine des clashs et des punchlines est de retour ! Haneia avait disparu des écrans. Après Les Anges 9 sur NRJ12 ou encore Les Marseillais VS Le Reste du Monde 2 sur W9, la candidate de télé-réalité faisait seulement parler d'elle sur les réseaux. Elle avait notamment balancé sur le bad buzz autour des Vacances des Anges 4.

Mais l'influenceuse a fait son come-back dans Les Princes et Les Princesses de l'amour 5 (Les Princes de l'amour 9) sur W9. Et clairement, son arrivée était fracassante : elle a démonté Illan Cto, Dylan Thiry et Anthony Alcaraz avec ses piques !

Et maintenant qu'Haneia est sur le tournage de la nouvelle saison des Marseillais au Mexique, à Tulum, elle aurait encore fait une entrée remarquée en s'en prenant à Giuseppa. Le compte Instagram @shayaratv a révélé qu'il y aurait eu des tensions qui ont failli finir en bagarre : "Enorme clash entre Giuseppa et Haneia. Quand les deux candidates se sont croisées, c'était la guerre totale ! Limite, Giuseppa criait sur Haneia et Haneia l'insultait de 'minette sans cervelle', 'retourne vider le compte en banque de ton sugardaddy' (en parlant de Paga)".