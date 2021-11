Les Marseillais au Mexique : Maeva Ghennam et Greg Yega en couple sur le tournage ?

Les Marseillais au Mexique : Maeva et Greg seraient en "triangle amoureux"

Après Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6, la famille des Marseillais s'est envolée au Mexique, pour le tournage de la saison 11 des Marseillais. Une saison qui promet encore des problèmes... et des nouveaux couples ! Alors que Bebew aurait eu un rapprochement avec Océane El Himer, puis avec une nouvelle candidate, il serait maintenant proche de son ex : Maeva Ghennam. Eh oui, les fans de l'émission devraient avoir droit à Maeva Ghennam et Greg Yega, chapitre 526 !

Si Maeva Ghennam et Greg Yega ne s'entendaient pas du tout dans Les Marseillais à Dubaï, ils seraient en revanche plus que des ex dans Les Marseillais au Mexique. Selon le compte Instagram @shayaratv : "Il y a un triangle amoureux entre Greg, Thia, Maeva et Kévin", "ça rythme un peu le tournage". Greg Yega, qui s'était retrouvé au coeur d'une grave accusation de viol vite démentie, serait en kif sur Thia, une nouvelle, et Maeva qui avait répondu au bad buzz sur son "vagin de 12 ans" serait en feu sur Kévin, un nouveau. Mais les anciens amoureux seraient donc aussi sur le point de recraquer l'un pour l'autre. Ce serait donc carrément un quatuor amoureux à ce stade !