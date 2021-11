Greg Yega (Les Marseillais) accusé de viol, il dément : "J'étais au bord du suicide"

Greg Yega accusé de viol par une jeune femme

Tremblement de terre dans le monde de la télé-réalité. Ce jeudi 4 novembre 2021, le blogueur Aqababe a révélé avoir été contacté par une jeune femme qui lui aurait ainsi confié avoir été victime d'un viol de la part de Greg Yega dans la nuit du 23 octobre 2021 à Amiens. A ce jour, "la fille n'aurait pas encore porté plainte", a-t-il confié, mais elle serait prête à faire entendre son histoire au plus grand nombre possible.

Des accusations graves et inquiétantes, immédiatement démenties par le candidat de l'émission Les Marseillais. Sur Instagram, celui qui a déjà été accusé d'avoir un comportement hautain avec ses fans, a en effet tenu à clarifier la situation en mettant en ligne un court communiqué : "Je suis victime de chantage d'une personne. J'ai décidé de ne pas me laisser faire. Cette personne s'est adressée à des blogueurs pour exercer ses menaces de révélations diffamatoires à mon égard". Une mise au point importante, mais visiblement pas suffisante pour rassurer son public.

Le Marseillais dément et porte plainte

Aussi, inquiet de voir cette histoire s'amplifier et possiblement être réécrite sur les réseaux sociaux, Greg Yega s'est ensuite affiché face caméra afin de livrer son témoignage. "J'étais à un booking dernièrement et j'ai flirté avec une fille après le booking, a dévoilé le candidat de W9. Et apparemment cette fille me reproche comme quoi j'ai été insistant envers elle." Une accusation folle selon lui, qui ne collerait pas du tout avec ses valeurs, "Je vous explique quelque chose, je suis un garçon qui est sensible, qui a un grand coeur, qui a été élevé, qui a eu une bonne éducation. Jamais de ma vie j'insiste pour faire quelque chose".

Greg Yega l'a donc assuré, tout ceci ne serait qu'une invention de la part de la victime supposée afin de lui soutirer de l'argent, "Des tierces personnes me contactent et me demandent de payer pour ça. Mais en fait je ne vais pas payer des gens, j'ai strictement rien fait. Ce sont des accusations qui sont graves, je n'ai rien fait, je ne suis pas comme ça." Et afin d'appuyer ses propos, l'ex de Maeva Ghennam a pointé du doigt le comportement de l'accusatrice, "Quand on a été victime d'un comportement insistant, on ne va pas voir des blogueurs, on ne veut pas leur parler. On va aller voir la justice, c'est mieux."

"J'étais au bord du suicide"

De fait, bien décidé à ne pas laisser son nom être sali, l'influenceur a choisi de contre-attaquer, "On a voulu me nuire, me faire du mal. Ce n'est pas grave. Je ne vais pas me laisser faire. J'ai déposé une plainte au procureur de la République. Ce sont des choses qui sont très graves : chantage, harcèlement et extorsion". Une étape cruciale qui lui permettra d'avancer sereinement, mais également de se reconstruire.

Bouleversé, Greg Yega a finalement admis être actuellement au fond du trou. "J'en tremble, vous ne savez pas cette pression que j'ai au quotidien en ce moment. Je n'en dors plus la nuit, parce qu'on me fait du chantage, s'est-il notamment ému, les larmes aux yeux. On fait de fausses accusations sur moi. On est où ? A se comporter comme ça ? Je souffre tellement que je dors plus." Puis, il l'a précisé plus loin, "Je suis à bout. J'en peux plus. (...) C'est inhumain de faire ça. J'étais au bord du suicide. Si j'avais pas Magalie, si j'avais pas mes amies..."