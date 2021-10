Greg Yega séparé de Mélanie Orl ? Il aurait revu Maeva Ghennam en cachette, Mélanie réagit

Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 : Greg Yega (en interview avec Maeva pour PRBK dans la vidéo) séparé de Mélanie Orl ? Il aurait revu son ex Maeva Ghennam en cachette

Dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 sur W9, Greg et Mélanie se sont disputés plusieurs fois. Ils se sont même mis en couple et séparés, avant de se remettre ensemble, dans les épisodes. Et depuis la fin du tournage, Greg Yega et Mélanie Orl étaient toujours in love. Mais ils se seraient encore séparés. Une rupture qui serait liée à Maeva Ghennam. Le Marseillais aurait revu son ex en cachette. Y a-t-il eu tromperie ? Mélanie a réagi à la rumeur et semble confirmer la séparation.

Mélanie et Greg ont d'abord démenti les rumeurs de nouvelle séparation. "Blogueurs meilleurs que Steven Spielberg et Tim Burton" a notamment lâché la candidate du RDM dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6. Mais ils se sont unfollow sur les réseaux et ont supprimé toutes leurs photos ensemble sur les réseaux. Le compte Instagram @shayaratv a même assuré à propos de Greg Yega et Mélanie Orl : "Aux dernières nouvelles toujours séparés".

Mélanie Orl se confie sur "la fatigue, la contrariété, les nerfs et tout ce qui se passe en ce moment" Les amoureux qui avaient été victimes d'un vol à main armée sont-ils toujours en couple ou vraiment séparés ? Dans sa story Instagram, Mélanie a laissé sous-entendre que ce serait fini. "Je vous jure que de tous vous rencontrer et de parler avec vous ça m'a grave changé les idées", "ça fait trop du bien" a d'abord avoué celle qui avait l'air contente de rencontrer des fans parce qu'elle traverse une période difficile. "Depuis ce matin je ne fais que vomir" a-t-elle ajouté, "je ne sais pas si c'est la fatigue, la contrariété, les nerfs et tout ce qui se passe en ce moment" mais "je suis vraiment au bout du rouleau". Visiblement, l'influenceuse ne va donc pas bien du tout.

