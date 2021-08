Greg Yega et Mélanie ORL victimes d'un vol à main armée : "On a eu très peur"

Être une star, ça n'a pas que des avantages. Certains candidats de télé-réalité sont parfois la cible de personnes mal intentionnées. Plusieurs ont déjà été victimes de vols ou d'agressions dans le passé comme par exemple Nabilla et Thomas suite à leur mariage à Chantilly, Benjamin Samat ou bien Carla Moreau et Kevin Guedj. C'est aujourd'hui une autre star des Marseillais qui a eu une grosse frayeur.

Greg Yega et Mélanie ORL cambriolés à Marseille

Ce dimanche 29 août, le site du journal La Provence dévoilait que Greg Yega aurait été victime d'une agression chez lui à Marseille. Selon le journal, le candidat des Marseillais était chez lui ce samedi 28 août quand deux hommes "encagoulés, gantés et armés" ont fait irruption à son domicile. Sous la menace, ils auraient dérobé "bijoux, montres de prix et espèces" ajoute le site qui précise que le montant du préjudice n'est pas encore évalué et que la police enquête sur cette agression.

Un cambriolage ensuite confirmé par Greg Yega sur son compte Instagram. Dans une story, celui qui serait en froid avec Paga a bien confirmé avoir été victime d'un vol à main armée suite à la publication de l'article de la Provence. Il explique aussi que sa compagne Mélanie ORL était présente lors du cambriolage. Le candidat de télé-réalité précise qu'il ne voulait à l'origine pas évoquer cette agression mais a décidé de s'exprimer face à l'inquiétude des fans : "Vous êtes nombreux à m'écrire pour avoir de nos nouvelles. Et je ne peux pas rester de marbre à votre bienveillance et tout l'amour que vous nous donnez à travers vos messages si nombreux." a-t-il écrit.

"Avoir une arme pointée sur soi, je n'oublierai jamais"

Dans son message, Greg Yega confie que Mélanie et lui sont "très choqués" par ce qu'il s'est passé. "Nous sommes comme vous l'imaginez très choqués et complètement perturbés par ce qu'il s'est passé. Mais vous me connaissez aussi et vous savez que j'essaye de masquer cet état par l'humour et la joie de vivre. Vous savez, on a eu très peur !" confie le candidat qui relativise quand même : "Je me dis qu'on a eu de la chance car ça aurait pu être pire. Avoir une arme pointée sur soi, je n'oublierai jamais. Mais nous sommes là, nous allons bien et c'est que du matériel. Et avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, je me dis que je n'ai pas le droit de me plaindre. (...) Nous allons nous en remettre." assure Greg qui a remercié les internautes pour leurs messages.