Benjamin Samat (Les Marseillais) cambriolé pendant ses vacances : "Ils ont tout pris"

Les Marseillais sont de retour ! Pour la cinquième fois, Julien Tanti, Carla Moreau, Jessica Thivenin ou encore Benjamin Samat ont affronté l'équipe du reste du monde lors d'un tournage agité entre rapprochements, clashs et larmes. Alors, pour se remettre de leurs émotions, certains se sont offert des vacances bien méritées après la fin du tournage. C'est le cas de Benjamin Samat, qui est parti une semaine en vacances à Ibiza avec son meilleur ami, Nicolas Ferrero.

Benjamin Samat et Nicolas Ferrero cambriolés pendant leurs vacances

Si tout avait bien commencé, les vacances se sont mal finies : la villa qu'ils avaient loué a été cambriolée, comme l'a confié l'ex d'Alix samedi dernier en story. "C'était trop beau pour être vrai... On s'est fait cambrioler pendant qu'on était au restaurant hier soir. Ils ont tout pris. Habits, sacs, ordinateurs, go-pro... Tout ! Ils ont forcé un volet et une vitre, ils ont explosé une porte. Ils se sont régalés. C'était Disney pour eux", confie-t-il.

Celui qui s'est remis en couple avec Marine El Himer sur le tournage des Marseillais VS le reste du monde 5 essaie de relativiser : "Après je relativise, on a de la chance, on était pas dans la maison quand le cambriolage a eu lieu. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer si on avait été dans la maison à ce moment là. Ce n'est que du matériel mais c'est chiant. Faut aller au commissariat, faut porter plainte, faut faire marcher les assurances alors qu'on est en vacances mais il y a plus grave dans la vie". Malgré le vol de leurs bien et notamment du passeport de Nico, les deux amis refusent que ce cambriolage leur gâche ce qu'ils considèrent comme "les plus belles vacances de leur vie".