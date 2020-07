Les Marseillais VS Le reste du monde 5 : Nicolas Ferrero écarté du casting, il se confie

Alors que Jessica Thivenin, Carla Moreau, Julien Tanti, Maëva Ghennam, Greg Yega, Kevin Guedj, Paga, Benjamin Samat et Océane El Himer sont au casting des Marseillais VS Le reste du monde 5, Nicolas Ferrero, lui, est noté absent. Le meilleur pote de Benji n'a pas été contacté pour intégrer l'aventure : son manque d'histoires dans Les Marseillais aux Caraïbes et son surnom de "plante verte" lui ont-ils porté préjudice ? Il y a des chances. A moins que sa famille ait perdu une épreuve qui lui aurait permis de rentrer dans la compétition.

Nicolas Ferrero absent des Marseillais VS Le reste du monde 5

En tout cas, l'ex-candidat des Princes et les princesses de l'amour 3 est assez déçu de ne pas avoir été appelé pour participer au cross de W9. C'est sur W9 que Nicolas Ferrero a confirmé son absence des Marseillais VS Le reste du monde 5 : "non, je ne serai pas dans le cross. Un peu déçu, je vous dis la vérité. Mais je vais dire une autre chose, ce n'est que le début. Je vois les choses comme ça et personne ne pourra me faire dire le contraire. Je m'étais préparé physiquement et mentalement."

L'ex d'Océane El Himer confie ensuite : "j'étais un guerrier, mais ce n'est pas grave, parce que je vais continuer. Et là, ce n'est pas un guerrier que vous allez avoir, mais un warrior... Un soldat !" Benjamin Samat, qui serait de nouveau en couple avec Marine, n'a donc pas partagé une nouvelle aventure avec son BFF.