Nicolas (Les Marseillais aux Caraïbes) jugé inexistant : il s'explique et répond aux critiques

Vous avez oublié Nicolas Ferrero dans Les Marseillais aux Caraïbes ? Le meilleur pote de Benjamin Samat est pourtant toujours présent dans l'aventure, mais on ne peut pas dire qu'il soit très visible à l'écran. Certains internautes se moquent d'ailleurs de son inexistance en le qualifiant de "plante verte" et de "figurant". Le candidat répond aux critiques et explique la raison pour laquelle il ne s'est pas vraiment mis en avant.

Nicolas Ferrero il est figurant dans les marseillais ou c'est comment? #LMAC — killian betti (@BettiKillian) May 20, 2020

Nicolas enft il travaille la prod jcrois #LMAC pic.twitter.com/gg9DV9I1a0 — astrostarre (@astrostarre) May 25, 2020

Yes on a vu Nicolas 2 secondes #LMAC — Coline (@hylakiajones) May 26, 2020

Nicolas est clairement la personne la plus inexistante de toutes les saisons confondues #LMAC — (@Nohqueen__) May 26, 2020

Nicolas il croit l'mission c'est le roi du silence #LMAC — insta: Lmac_tvr (@LMAC_Tvr) May 26, 2020

Putain on a vu Nicolas ce soir !!! Je l'avais carrment oubli !!! #LMAC — Gwenalle (@GwenaelleJL) May 26, 2020

Nicolas a se trouve il s'est noy dans la piscine mais personne le sait #LMAC — Blue R (@trezorrs) May 21, 2020

Nicolas il sert quoi dans les Marseillais svp ? #LMAC — (@EncoreWilly) May 19, 2020