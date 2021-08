Paga (Les Marseillais) en froid avec Greg Yega à cause de son couple avec Giuseppa ?

Les Marseillais VS Le reste du monde 6 arrivent le 30 août 2021 sur W9 ! Pour nous donner un petit avant-goût, la chaîne a dévoilé le pré-générique dans lequel on découvre Julien Bert en couple avec Océane El Himer, Adixia encore amoureuse de Paga, Greg Yega se remettre avec Mélanie Orl ou encore Giuseppa Ciurleo officialiser sa relation avec Paga. Les deux candidats sont d'ailleurs toujours ensemble depuis la fin du tournage. Ils sont même inséparables, n'en déplaise à Greg. Les problèmes ?

Des problèmes entre Paga et Greg Yega ?

Si l'on en croit le compte Instagram @marie_spy_news, l'ex de Maëva Ghennam serait dégoûté de ne plus passer autant de temps avec son meilleur pote : "À ce qu'un proche de Paga et Greg m'a dit c'est que Greg reprochait à Paga de consacrer tout son temps à Giuseppa et de ne pas lui accorder même 5 minutes..."

"Et aussi le fait que professionnellement, ils ne regardaient plus dans la même direction, Paga veut plus mettre en avant dans ses projets Giuseppa que Greg qui a toujours soutenu Paga. Greg, selon ce que cet ami m'a dit, se sent toujours redevable du fait que c'est Paga qui l'a aidé à intégrer la famille des Marseillais", ajoute l'internaute. Paga et Greg Yega n'ont pas réagi à la rumeur. En tout cas, ils se suivent toujours sur Instagram. Leurs abonnés ont quand même remarqué qu'ils ne se sont pas affichés ensemble depuis leurs vacances. Ils ont aussi constaté que Paga ne quitte vraiment plus Giuseppa.