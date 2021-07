Nabilla Benattia et Thomas Vergara cambriolés en plein mariage : tous leurs cadeaux ont été volés

Nabilla est (re)devenue Mme Vergara. Après un premier mariage à Londres en 2019, les parents du petit Milann ont décidé de se repasser la bague au doigt mais pas pour n'importe quelle occasion : ce nouveau mariage a été organisé pour une émission qui sera diffusée prochainement sur la plateforme Amazon Prime Vidéo. Pour l'occasion, le couple a vu les choses en grand avec une belle fête et de nombreux invités. Mais un gros imprévu aurait eu lieu.

Nabilla et Thomas auraient été victimes d'un vol dans leur hôtel à Chantilly

Selon Jean-Marc Morandini, la fin de la fête de mariage de Nabilla Benattia et Thomas Vergara à Chantilly se serait terminée sur une très mauvaise surprise. Sur son site, l'animateur explique que le couple aurait été cambriolé, alors qu'ils faisaient la fête. Dans l'article, on découvre que les cadeaux reçus par les jeunes mariés auraient été emmenés dans leur chambre d'hôtel par Marie-Luce, la maman de Nabilla, vers 3h du matin. Sauf que lorsque Nabilla et Thomas sont rentrés dans leur chambre pour se coucher vers 4h30, ils auraient découvert une chambre complètement vide.

En plus de tous les cadeaux de mariage reçus ce jour-là, des effets personnels du couple tels que des montres, des bijoux ou des sacs de luxe auraient été volés. Jean-Marc Morandini précise que le petit Milann dormait dans la chambre adjacente avec sa nounou. La police aurait tout de suite été prévenue et tenterait actuellement de retrouver des indices et de recueillir des témoignages pour retrouver les responsables.

Nabilla dévoile une première image de son mariage

Avant cela, Nabilla Benattia avait posté sur Instagram un tout premier aperçu de son mariage. Non, il ne s'agit pas de sa robe mais du menu de l'événement. Au programme culinaire ? Un homard breton au beurre de café en entrée et un tournedos rossini en plat.