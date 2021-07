Nabilla Benattia et Thomas Vergara : grosse fête et feu d'artifice au menu de leur second mariage

La nouvelle circule depuis plusieurs mois : en mai, on apprenait que Nabilla Benattia et Thomas Vergara allaient se remarier en France, deux ans après leur mariage à Londres. Les deux stars du petit écran se sont rencontrées dans Les Anges 5 et, malgré des hauts et des bas, filent plus que jamais le parfait amour. Après une grosse frayeur pour leur petit Milann, le couple a donc bien décidé de se repasser la bague au doigt. Comme annoncé, c'est bien ce mardi 6 juillet que la cérémonie a lieu.

Une belle fête organisée pour le mariage de Nabilla et Thomas

Afin de fêter comme il se doit leur union, Nabilla Benattia et Thomas Vergara auraient vu les choses en grand. Si aucun détail n'a (officiellement) filtré - normal puisque les caméras d'Amazon Prime Vidéo seront là pour filmer l'événement qui sera ensuite dispo sur la plateforme, Le Parisien précise quelques détails de ce qui est prévu. On découvre que Nabilla et Thomas ainsi que leurs invités "feront la fête jusqu'à 3 heures du matin", qu'un feu d'artifice est prévu et que des célébrités devraient être présentes, notamment des footballeurs, précise le journal. 150 personnes auraient été conviées pour cette fête. Cependant, il semblerait que Tarek Benattia, le frère de Nabilla, ne sera pas de la partie selon les rumeurs.

Un lieu prisé des stars

Un événement qui enchante les fans des deux influenceurs mais qui n'impressionne pas forcément tous les habitants de Chantilly et des environs, habitués à la présence de stars : le château de Chantilly a servi à nombreuses reprises de lieu de tournage pour des films comme Marie-Antoinette ou Palais Royal ou des séries. "Ce n'est pas Ryan Gosling non plus" confie par exemple une ado au journal, faisant référence au récent passage de l'acteur américain en ville pour le tournage d'un film Netflix. Quoi qu'il en soit, ce mariage est "bon pour la visibilité" selon plusieurs habitants cités par le quotidien. D'autant plus que ce type de cérémonie permet au château de faire entrer des sous pour l'entretien de son prestige.

Tous nos voeux de bonheur aux heureux mariés !