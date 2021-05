Nabilla Benattia et Thomas Vergara bientôt remariés... pour une émission sur Amazon Prime Vidéo !

Quand on aime, on ne compte pas (les mariages). En couple depuis 2013 suite à leur rencontre dans Les Anges 5, Nabilla Benattia et Thomas Vergara filent le parfait amour malgré quelques turbulences sur le chemin. En 2019, le couple annonçait deux heureux événements : d'abord la grossesse de la star puis leur mariage à Londres. Depuis, les deux amoureux vivent à Dubaï (mais plus pour très longtemps) et sont les heureux parents d'un petit garçon, Milann. Et pour célébrer leur amour, ils vont bientôt se remarier. Mais pas en petit comité.

Nabilla et Thomas vont se marier devant les caméras

Selon les informations de Europe 1, Nabilla Benattia et Thomas Vergara auraient choisi la France et plus précisément le château de Chantilly pour se marier de nouveau. C'est Christophe Tardieu, président du Domaine de Chantilly, qui a annoncé l'info. "Il y a un film qui va se tourner en effet au mois de juillet avec Nabilla. Absolument" a-t-il expliqué à la radio. Toujours selon Europe 1, ce mariage devrait donc être filmé afin de devenir une émission dont les droits auraient été vendus à Amazon Prime Vidéo. La date du 6 juillet aurait été arrêtée pour ce mariage en grande pompe devant les caméras, nous apprend le média.

Pour l'instant, ni le couple ni la plateforme n'ont confirmé ce nouveau partenariat. Nabilla Benattia a déjà travaillé pour Amazon Prime Vidéo : elle présentait la version française de Love Island, dont le tournage a été interrompu au bout de quelques semaines à cause de la pandémie de Covid-19. Selon Le Parisien qui publiait un article en février dernier, Nabilla pourrait d'ailleurs reprendre les rennes de Love Island pour une saison 2 qui serait actuellement en préparation.