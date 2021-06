Nabilla Benattia : son fils Milann "sous appareil respiratoire" à l'hôpital, un drame évité de peu

Heureux parents d'un petit garçon prénommé Milann, âgé d'un an et demi, Nabilla Benattia et Thomas Vergara ont eu la frayeur de leur vie ce jeudi 17 juin 2021. En cause ? Comme l'a confié la jeune femme sur Snapchat, l'état de santé de leur fils s'est subitement dégradé au cours de la soirée, ce qui a obligé le couple à se rendre en vitesse à l'hôpital le plus proche afin de lui sauver la vie.

Milann victime d'une infection respiratoire

"J'ai dû partir à l'hôpital parce que notre fils n'arrivait plus à respirer" a déclaré la jeune femme, choquée par la situation, avant de préciser ensuite, "Ils l'ont mis sous appareil respiratoire pour qu'il puisse respirer. (...) Il a un corps, c'est une infection des voies respiratoires."

Une véritable épreuve pour Nabilla et Thomas, qui a bouleversé la maman. En larmes sur ses réseaux sociaux, elle a notamment tenté d'expliquer la scène tragique à laquelle ils ont fait face, "On l'a trouvé dans la chambre, il n'arrivait plus à respirer. Il s'étouffait à cause de cette infection".

Nabilla sous le choc

Heureusement, tout semble aller pour le mieux aujourd'hui. Rapidement pris en charge par les médecins, "Ils lui ont fait une piqûre de cortisone dans la jambe", Milann serait désormais hors de danger. Ce vendredi 18 juin, Nabilla - qui n'a "pas dormi de la nuit", a tenu à rassurer tout le monde dans une nouvelle story, "Pour le moment tout va bien, il est stable".

Puis, afin d'aider d'autres parents à aborder une telle situation éventuelle, Nabilla a dévoilé ce qui a touché son fils, "Il a ce qu'on appelle Le Croup, une infection virale aiguë des voies aériennes supérieures". Une infection très violente, "sur le chemin de l'hôpital il était tout rouge et ne respirait pratiquement plus, tout du moins avec une grande difficulté", qui peut vite tourner au drame si l'enfant n'est pas pris en charge à temps, "Le docteur a dit qu'il aurait pu s'étouffer, il est tellement petit".

Toutes nos pensées vont à Milann et ses parents, et on lui souhaite un prompt rétablissement. Courage à la petite famille.