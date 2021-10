Mélanie Orl enceinte de Greg Yega ? "C’est comme si j’avais H24 des nausées"

C'est peu dire que cette année 2021 a été mouvementée pour Mélanie Orl et Greg Yega. Entre les attaques de Maëva Ghennam sur leur couple, une terrible agression à leur domicile ou encore une rupture temporaire entre tous les deux, les stars de la télé-réalité n'ont pas eu beaucoup de temps pour respirer et trouver le sourire. Mais à en croire certains internautes, la situation pourrait enfin s'inverser.

Mélanie Orl enceinte de Greg Yega ?

La raison ? Ce jeudi 7 octobre, Mélanie Orl a fait une étonnante déclaration sur son compte Snapchat. Comme on a pu le découvrir dans sa story, elle serait actuellement victime d'étranges problèmes de santé, "Franchement c'est horrible, c'est comme si j'avais H24 des nausées, mais en fait je n'ai pas envie de vomir. Enfin c'est noué et ça me fait trop trop mal." Une situation inédite pour la jeune femme, qui l'aurait donc motivée à passer quelques examens spéciaux, "Vivement que je rentre parce que là je n'en peux plus, il faut que j'aille vraiment voir le médecin, faire une écho. Ca commence à m'inquiéter un petit peu."

Et forcément, vous vous en doutez, ces symptômes ont immédiatement fait penser à ses fans que le couple pourrait prochainement accueillir son premier enfant. Alors, Mélanie Orl est-elle enceinte ? Elle et Greg Yega vont-ils réellement devenir parents d'ici quelques mois ? A priori, la réponse est... non.

La mise à jour de la jeune femme

Si la jeune femme n'a pas encore fait de mise à jour concernant le résultat d'une possible échographie, ni rebondi aux théories de son public, elle a en revanche déjà laissé entendre que son problème de santé serait principalement lié... au temps actuel.

"J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va quand même un petit peu mieux, a-t-elle ainsi déclaré ce vendredi 8 octobre sur Instagram, avant d'ajouter, "Je suis quand même bien malade, j'ai les ganglions gonflés, mal à la gorge. Je pense que j'ai pris un bon coup de froid. Je tousse beaucoup. Mon estomac j'ai toujours mal mais un peu moins qu'hier, ce qui est déjà une bonne nouvelle."

Bien évidemment, l'un n'empêche pas l'autre, mais le bébé ce n'est visiblement pas pour tout de suite !