Greg Yega et Mélanie Orl déjà de nouveau en couple : ils officialisent leur réconciliation !

Alors que Mélanie Orl et Greg Yega filent le parfait amour depuis le tournage des Marseillais VS Le reste du monde 6, une violente dispute aurait éclaté entre eux dans un hôtel, à tel point que la police aurait dû intervenir. Une violente dispute qui n'a pas causé leur rupture, mais ils ont quand même décidé de faire un break quelques jours après. Mélanie a d'ailleurs décidé de quitter le domicile de Greg pour retourner dans sa famille, à Lyon : "J'ai besoin de me retrouver moi-même, de parler avec ma famille, mes amis et de me changer un peu les idées" a expliqué la candidate.

Mélanie Orl et Greg Yega réconciliés !

De son côté, l'ex de Maëva Ghennam a confié que même s'étaient en froid, ils restaient en contact : "On s'envoie toujours des messages. Je ne souhaite qu'un truc, c'est de la récupérer." Eh bien, mission réussie pour Greg Yega puisqu'il s'est réconcilié avec Mélanie Orl ! Oui, déjà. C'est lors d'une soirée gender reveal chez la cousine de Mélanie que les deux influenceurs ont officialisé leur réconciliation. Ils se sont filmés en train de s'embrasser en story, ce qui ne laisse aucun doute : "Il m'avait manqué" a posé en légende l'ex-candidate de La Villa des Coeurs Brisés 6.

Pour le Marseillais, "l'amour triomphe toujours". Greg Yega et Mélanie Orl, accusée de sortir avec lui juste pour sa notoriété, se sont donc rapidement retrouvés. Espérons que ça dure et qu'ils n'annoncent pas leur nouvelle rupture dans quelques jours !