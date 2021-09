Dylan Thiry clashe Mélanie Orl qui "sort avec Greg pour faire Les Marseillais" : elle répond

Dylan Thiry accuse Mélanie Orl de ne pas aimer Greg Yega : elle répond cash au "vrai clochard"

Dans La Villa des Coeurs Brisés 6 sur TFX, Dylan Thiry était en couple avec Mélanie Orl. Mais depuis leur rupture, l'influenceur musulman et la candidate des Marseillais VS Le Reste du Monde 6 sur W9 ne s'entendent plus du tout. Après avoir accusé Mélanie de prendre de la drogue, Dylan Thiry s'en est pris au couple entre Mélanie Orl et Greg Yega. Dans sa story Instagram, il a lâché : "Il y a un truc que je déteste plus que tout dans mon milieu, vraiment ça me fait vomir, c'est quand une meuf sort avec un autre mec de télé, pour faire de la télé. Je vais te donner un exemple tout bête, Mélanie ORL qui sort avec Greg pour faire les Marseillais".

"Elle n'a pas de sentiments pour lui, elle ne l'aime pas, elle ressent rien pour lui" a assuré Dylan Thiry à propos de celle qui était dans Objectif Reste du Monde, "c'est juste pour que derrière elle puisse faire Les Marseillais. C'est un truc qui me dégoute". Selon lui, son ex Mélanie aurait donc été en couple avec Greg uniquement pour le buzz, ça aurait été un faux couple (Mélanie et Greg font un break en ce moment). Mélanie se serait mise en couple avec Greg seulement pour intégrer le casting des Marseillais VS Le Reste du Monde 6, voire la prochaine saison des Marseillais.