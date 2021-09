Mélanie Orl et Greg Yega, la rupture ? Ils réagissent à la rumeur et confirment leur break !

Greg Yega s'exprime sur sa rupture avec Mélanie Orl

Greg Yega s'est lui aussi exprimé sur sa situation avec Mélanie Orl, en laissant entendre qu'ils n'étaient actuellement pas vraiment séparés, mais juste en break : "Je suis fatigué et très triste. Mélanie a pris la décision de rentrer à Lyon. A l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas où j'en suis avec elle, mais je vous demande gentiment, pour notre bien, arrêtez de dire que c'est une hystérique parce qu'elle m'a mordu la lèvre alors que pas du tout. Mélanie est la femme la plus carrée que je connaisse. Elle m'apaise, elle me calme, me rend heureux et me canalise."

L'ex de Maëva Ghennam ajoute : "Je vous en supplie, arrêtez. Arrêtez aussi vos histoires de tromperie. Il ne s'est rien passé d'alarmant. Elle a juste pris la décision de rentrer à Lyon parce qu'on ne sait plus où on en est (...) C'est normal qu'il y ait des disputes dans un couple. Nous sommes toujours en contact, on s'envoie toujours des messages. Je ne souhaite qu'un truc, c'est de la récupérer parce que je tiens à elle et que je n'ai pas envie de la perdre." On croise les doigts pour Greg !