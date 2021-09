Greg Yega et Mélanie Orl traumatisés par leur cambriolage à main armée : "On aimerait oublier"

Décidément, les stars de télé-réalité sont de moins en moins en sécurité chez elles. Voilà pourquoi la plupart partent vivre à Dubaï. Avant leur départ de la France, Jessica Thivenin & Thibault Garcia, Jazz & Laurent Correia, Maëva Ghennam, Nikola Lozina & Laura Lempika et Martika Caringella ont tous été victimes de cambriolage, plus ou moins violent, à leur domicile. La liste s'est d'ailleurs allongée avec le braquage à main armée chez Greg Yega et Mélanie Orl à Marseille survenu à la fin du mois d'août.

"Dès qu'on en parle, on revit le truc"

Deux hommes "encagoulés, gantés et armés" sont entrés par effraction chez eux pour voler argent et bijoux. Ils ont pointé une arme sur le Marseillais avant de prendre la fuite. Depuis, un suspect a été interpellé tandis que Greg Yega et Mélanie Orl tentent toujours de se remettre de cet épisode traumatisant. Ils ont quand même accepté de revenir sur cet incident dans une interview avec Télé Loisirs : "C'est un moment qui a été très très dur pour nous. On aimerait oublier. Dès qu'on en parle, on revit le truc. Ce cambriolage et braquage, c'était ouf. Je crois que Mélanie ne réalise pas."

"J'ai vécu des trucs à Marseille que je n'ai jamais vécus de toute une vie. Le cambriolage, le braquage, là c'était ouf (...) Ma force, par rapport à Greg, c'est que j'ai eu le réflexe de laisser la tête sous le coussin pendant le cambriolage. J'ai entendu des voix, mais je n'ai pas trop vu ce qui s'est passé. Greg était aux premières loges. Je pense que c'est plus dur pour lui" a expliqué Mélanie Orl.

Bientôt le déménagement ?

Pour le candidat des Marseillais VS Le reste du monde 6, ce cambriolage est "un viol" : "Ils sont rentrés dans ma maison, dans mon intimité. Je ne le souhaite à personne même pas à mon pire ennemi. Ca a été vraiment très dur pour nous. On a réussi à se relever grâce à nos familles et certains amis. Et puis, il y en a toujours un qui essaie de faire relativiser l'autre, donc, plus de peur que de mal."

Greg Yega et Mélanie Orl ont-ils le projet de déménager après cet épisode ? La réponse est oui même si la maison du meilleur pote de Paga est aujourd'hui devenue "une forteresse" : "Le déménagement, on y pense oui. On a envie de partir." Un projet toujours d'actualité même après leur violente dispute dans un hôtel. La police a même due intervenir, mais tout s'est très vite arrangé entre les amoureux.