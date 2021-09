Greg Yega et Mélanie ORL agressés à leur domicile : un suspect interpellé

La célébrité rime aussi parfois avec danger pour certaines stars. Plusieurs candidats de télé-réalité l'ont appris à leur dépend avec des agressions ou des cambriolages. Ce fut par exemple le cas pour Nabilla Benattia et Thomas Vergara après leur mariage à Chantilly ou bien pour Carla Moreau et Kevin Guedj. Récemment, ce sont Greg Yega et Mélanie ORL qui ont vécu une mésaventure flippante.

Greg Yega et Mélanie ORL victimes d'un vol à main armée

Le 28 août, deux hommes les ont cambriolés avec des armes alors qu'ils étaient présents à leur domicile à Marseille. Selon La Provence, ces personnes auraient volé des "bijoux, montres de prix et espèces". Après la révélation de ce vol à main armée dans la presse, Greg et Mélanie s'étaient exprimés sur les réseaux. "Nous sommes comme vous l'imaginez très choqués et complètement perturbés par ce qu'il s'est passé. Mais vous me connaissez aussi et vous savez que j'essaye de masquer cet état par l'humour et la joie de vivre. Vous savez, on a eu très peur !" avait expliqué Greg dans une story.

Un suspect arrêté

L'enquête est toujours en cours pour retrouver les agresseurs des deux stars de télé-réalité et la police aurait désormais un suspect. Le journal de La Provence qui avait dévoilé l'agression de Greg et Mélanie explique que la Brigade de répression du banditisme de Marseille aurait arrêté un suspect. Ce dernier "déjà connu de la justice", précise le journal, aurait 19 ans et aurait déjà été condamné en juin dernier à 18 mois de prison et à un sursis de 2 ans pour "des faits de violences aggravées et d'infractions routières." Il aurait été en "semi-liberté" au moment des faits mais a été déféré, selon la procureure Dominique Laurens, "en vue de l'ouverture d'une information judiciaire du chef de vol avec arme, acquisition et détention de produits stupéfiants (cannabis)" précise La Provence.