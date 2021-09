Greg Yega (Les Marseillais VS...) tente de reconquérir Mélanie Orl, elle le recale (EXCLU VIDEO)

La guerre est déclarée dans Les Marseillais VS Le reste du monde 6 ! Maëva Ghennam a donné le premier coup en osant éliminer Milla Jasmine lors de l'épreuve mort subite. Nikola Lozina et son équipe sont bien déterminés à se venger et à faire sauter la candidate. Ils cherchent à mettre en place un plan, mais pendant ce temps, Greg Yega profite de son arrivée dans l'aventure loin des stratégies. Il a d'ailleurs eu le droit à un accueil mouvementé car ses ex Mélanie Orl et Maëva n'ont pas perdu de temps pour régler leurs comptes avec eux.

Quand Greg Yega essaie de se réconcilier avec Mélanie Orl

Tandis que Maëva Ghennam affirme que Greg l'a trompée avec Mélanie, le meilleur pote de Paga, lui, nie complètement cette version, mais confirme avoir pour objectif de reconquérir l'ex-candidate de La Villa des Coeurs Brisés 6. Il a enfin tourné la page de Maëva ! Malheureusement pour lui, il va galérer pour que Mélanie Orl lui pardonne. Déjà, c'est mal parti parce qu'elle se montre dure et peu indulgente avec lui.

Greg Yega ne se décourage et continue d'être toujours aussi motivé à la reconquérir, surtout que maintenant, elle n'est plus en couple avec Flo. Sauf que Mélanie lui fait clairement comprendre qu'elle préfère quand ils ne s'adressent pas la parole. Pour l'ex d'Angèle Salentino, elle ment et ne se montre pas honnête. C'est un peu "fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis". En bref, ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'ondes, mais bon, on connaît déjà la fin de l'histoire : Greg et Mélanie Orl sont aujourd'hui officiellement en couple et plus amoureux que jamais !