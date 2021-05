Dylan Thiry viré de La Villa des Coeurs Brisés 6 : il dénonce une "injustice"

Même si Dylan Thiry et Mélanie Orl ont rompu, ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller l'un vers l'autre. Le candidat ne cache pas avoir toujours des sentiments pour son ex, tandis que la pote d'Inès Loucif est accusée de jouer sur deux tableaux entre son prétendant Sébastien et Dylan. Ils ont eu l'occasion de s'expliquer devant Lucie Mariotti, mais la coach love ne s'attendait pas à assister à un violent règlements de comptes, surtout entre Jonathan Matijas et Dylan Thiry.

Dylan Thiry réagit à son exclusion de La Villa des Coeurs Brisés 6

Le ton est rapidement monté entre les deux garçons, mais l'ex de Fijdi Ruiz a commis l'irréparable lorsqu'il a manqué de respect à Lucie Mariotti. Elle a alors eu besoin de s'isoler et une fois de retour auprès des candidats de La Villa des Coeurs Brisés 6, elle a, sans hésité, donné un bracelet noir à Dylan.

Un bracelet noir qui marque donc la fin de son aventure. Sauf que pour l'influenceur, réconcilié avec Anas, la décision de le virer de l'émission de TFX est "injuste" : "Je ne sais pas, honnêtement, chacun est en droit d'avoir son propre ressenti... La seule chose que je sais, c'est que je ne me rabaisserais pas non plus envers un être humain qui ne respecte pas mes sentiments, c'est la base après tout", a-t-il réagi sur Instagram.