Dylan Thiry séparé de Fidji Ruiz, il revient sur leur rupture : "Je m'ennuyais beaucoup avec"

Fidji Ruiz et Dylan Thiry ne sont pas vraiment en bons termes depuis leur rupture, d'autant plus que l'ex-candidat de Koh Lanta clashe régulièrement Anas, le nouveau copain de son ex. Il a pourtant lui aussi refait sa vie : il s'est remis en couple avec Kellyn. En tout cas, une chose est sûre : une réconciliation entre Dylan et Fidji est peine perdue, mais au fait, quelles sont les réelles raisons de leur séparation ?

Les nouvelles révélations de Dylan sur sa rupture avec Fidji Ruiz

Alors qu'ils semblaient filer le parfait amour depuis Les Princes et les princesses de l'amour 2, Fidji Ruiz et le candidat de La Villa des Coeurs Brisés 6 se sont séparés de manière inattendue. Ils n'étaient apparemment plus sur la même longueur d'ondes, mais Dylan Thiry a fait de nouvelles révélations en interview avec Gossip Room : "J'aurais préféré que notre séparation se passe hyper bien, mais du moment où la femme est blessée et touchée dans son ego et qu'elle se fait quitter, la haine ressort."

L'ex-crush de Mélanie Orl a ensuite confié : "Aujourd'hui, elle me déteste un truc de fou alors que je l'ai juste quittée parce que je la respecte et je ne voulais pas lui faire perdre son temps. En fait le problème avec Fidji, c'est que je m'ennuyais beaucoup avec. Elle voulait des enfants... Enfin, c'était trop d'un coup. Voilà pourquoi ça c'est fini." En tout cas, Fidji Ruiz, elle, ne semble pas s'ennuyer avec son chéri Anas !