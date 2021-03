Dylan Thiry accuse Mélanie Orl de consommer de la drogue : il balance une vidéo, elle réagit cash

Le nom de Dylan Thiry ressort beaucoup sur la Toile en ce moment. En plus de ses histoires avec le nouveau copain de Fidji Ruiz, Anas, et Kellyn, avec qui il serait de nouveau en couple, Dylan se retrouve accusé de mentir sur sa fortune par Anthony (La Villa des Coeurs Brisés 6). Il n'a pas répondu aux déclarations de l'ex d'Eva Ducci, mais a pris la parole pour s'attaquer violemment à Mélanie Orl avec des messages assez étonnants. La suite, juste en-dessous.

Dylan Thiry VS Mélanie Orl

Très proches dans La Villa des Coeurs Brisés 6, Dylan Thiry et l'ex d'Adrien Laurent ne sont plus en très bons termes aujourd'hui. Ils l'ont prouvé avec un violent clash sur les réseaux sociaux après que le chéri de Kellyn ait accusé Mélanie de jouer avec les hommes, de sortir avec eux pour leur argent et de consommer de la drogue en tournage : "Tu es une joueuse (...) N'oublie pas que tu as commencé ta carrière (éclatée) dans la télé en brisant un couple ou plutôt en tant que 'séductrice' dans l'optique de détruire un couple. Ça montre déjà quel genre de femme tu es, sans principe et sans valeur" a-t-il posté en story Instagram.

Dylan a ensuite balancé : "Tu es prête à tout pour exister. Se taper trois mecs différents dans un tournage, c'est presque un record. Tu imagines bien que, moi Dylan, je n'aurai jamais pu me mettre officiellement en couple avec toi à l'extérieur sachant tout ce que j'ai appris sur toi durant le tournage. Alors, en plus d'être une droguée, t'es une michto (car oui Mélanie est une michto. Elle nous a clairement dit qu'elle ne sortirait jamais avec un mec qui n'a pas d'argent." Sympa l'ambiance !

"Si j'aimais les mecs blindés, je ne me serais certainement pas retournée sur toi"

Le clash continue : "Quand j'entends que tu te fais passer pour une fille bien et que ma relation avec Kellyn te dérange, ça me fait drôlement rire. Sachant ce que tout le monde colporte sur toi. Ps : Tu es ce genre de femmes qui arrive à coucher avec un mec en couple et à se convaincre d'être une femme bien lorsque tu te regardes dans un miroir."

Mélanie Orl a rapidement répondu aux accusations de Dylan Thiry : "Moi j'aime que les mecs blindés ? Alors déjà de 1 c'est faux. Je gagne suffisamment bien ma vie pour ne pas avoir besoin de michtonner qui que ce soit. Et de 2, tu te rappelles qui allait michtonner des darons blindés au Luxembourg ? (pour ne pas dire donner son c*l, je reste polie). C'est qui ? C'est moi ? Ah ben non c'est pas moi, c'est toi ! Et tu sais très bien de quoi je parle. Et puis, si j'aimais les mecs blindés, je ne me serais certainement pas retournée sur toi parce que tu fais croire que t'as de l'argent."

"Pendant qu'il me disait 'je t'aime', il montait un dossier contre moi"

L'ex-candidat de Koh Lanta est allé encore plus loin en balançant une vidéo de Mélanie en train de fumer, des substances illicites selon lui, mais ça peut très bien être une simple cigarette. On ne voit pas grand chose pour l'affirmer : "Regarde toi, t'es une droguée. Je mets une preuve. Déjà en tournage, je te disais d'arrêter la drogue pour ton bien", confie quand même Dylan avant qu'on ne l'entende rigoler et dire dans la séquence : "Elle est défoncée. Une droguée ma parole."

Choquée par la vidéo, l'ex-candidate de 10 couples parfaits 4 a réagi cash en story sur Instagram : "Je n'ai plus envie d'être associé à lui parce que clairement, ça me casse ce que je n'ai pas (...) Au moment de la vidéo, on était censé s'aimer. On se disait 'je t'aime', on avait de l'affection l'un pour l'autre et on se faisait confiance. Se faire duper comme ça par une personne, c'est très compliqué (...) Il se cachait derrière des rideaux pour te griller parce qu'il savait comment ça allait finir. Ça c'est le pire pour moi. Le mec, pendant qu'il me disait 'je t'aime', il montait un dossier contre moi pour un jour te griller. Qui fait ça ? (...) Quand t'es quelqu'un de normal, tu ne fais pas des trucs comme ça." En bref, tout a bien changé entre Dylan et Mélanie depuis le tournage de La Villa des Coeurs Brisés 6...