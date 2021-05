Dylan Thiry fait la paix avec Anas après leurs clashs : "On a décidé d'arrêter cette guerre"

Depuis sa rupture avec Dylan Thiry, Fidji Ruiz a refait sa vie avec Anas et alors qu'elle pensait avoir coupé les ponts avec son ex, elle se retrouve au milieu de la guerre entre son chéri et Dylan. Le candidat de La Villa des Coeurs Brisés 6 et Anas se sont d'ailleurs violemment clashé sur les réseaux sociaux suite à une mauvaise blague. Dylan Thiry a aussi accusé le rappeur d'avoir "payé 15 gars" pour l'agresser tandis que Anas a balancé qu'il cherche le buzz avec ses voyages humanitaires.

Dylan Thiry et Anas "réconciliés" !

En bref, ils se détestent sauf que les garçons ont finalement décidé d'enterrer la hache de guerre. Après les nouveaux tacles d'Anas, Dylan Thiry et lui ont eu une explication en privé, l'occasion pour eux de régler leurs comptes une bonne fois pour toute : "On a décidé d'agir comme des hommes (...) On a décidé d'arrêter cette guerre qui ne sert à rien. Il m'a donné son numéro, je l'ai appelé et on s'est dit les choses. Il a compris mon point de vue, j'ai compris son point de vue et ça y'est la guerre est finie", a confié l'ex de Mélanie Orl en story sur Instagram.

Dylan Thiry a ensuite expliqué : "On aurait pu faire du buzz, continuer à se clasher, prendre des vues et des followers, mais on a décidé de ne pas faire la guerre pendant le Ramadan. Je ne vais pas dire qu'on est en bons termes, mais on a fait la paix tout simplement. Je n'en dirais pas plus, mais je suis fier de ça." C'est Fidji Ruiz qui doit être contente !