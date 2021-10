Maeva Ghennam et Booba ont-ils couché ensemble ? Le rappeur répond à la rumeur

Et si beaucoup d'internautes pensent que Maeva Ghennam et Booba auraient passé toute la night tous les deux, c'est parce qu'après le show, ils étaient à l'after party ensemble. Maeva y est allée avec Akram (son BFF et son styliste), Marc Blata (le blogueur qui avait lâché des infos sur l'affaire de sorcellerie) et sa femme Nadé. Et après, Akram, Marc Blata et Nadé se sont filmés sur Snapchat en train de rentrer tous les 3 en voiture... sans Maeva Ghennam. Elle serait donc restée OKLM en after party seule avec Booba et aurait passé la nuit avec lui ?