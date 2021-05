Sebydaddy pourchassé par Booba : "Je suis parti en courant pour ma sécurité"

Booba et Sebydaddy se sont croisés : "J'ai eu peur" avoue le candidat de télé-réalité qui raconte

C'est connu, Booba a beaucoup d'ennemis, de Rohff à GIMS en passant par Kaaris. Après avoir récemment accusé Kaaris de tromper sa femme, c'est avec Sebydaddy qu'il est en embrouille. Celui dont l'album "ULTRA" a cartonné s'était clashé avec le candidat de télé-réalité. Sebydaddy, qui est au casting de la nouvelle émission sur le Reste du Monde, qui s'appelle Objectif Reste du Monde et sera bientôt dispo sur W9, s'était moqué de la star du rap et avait même mis "du caca" dans sa boîte aux lettres.

Et comme Booba et Sebydaddy vivent tous les deux à Miami en Floride, aux Etats-Unis, ils ont fini par se croiser. "Hier les gars, je l'ai rencontré là, Booba, ici" a confié le candidat de télé-réalité dans sa story Snapchat. Il a montré la place au bord de l'eau, en bas de son penthouse, où ils se sont rencontrés. "Booba était en bas de chez moi", "je suis parti en courant le plus rapidement possible pour ma sécurité" a-t-il avoué en mettant la scène qu'il a filmé, "j'ai eu peur". Sebydaddy a précisé : "Heureusement qu'il m'a pas reconnu".