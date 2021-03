Booba accuse Kaaris de tromper sa femme : B2O révèle qu'ils seraient séparés et sort des photos

"Linda, nous venons d'apprendre votre séparation avec Kaaris" dévoile Booba

Alors que le compte Instagram du rappeur est encore suspendu, c'est sur le compte Instagram de La Piraterie que Booba a clashé Kaaris. Dans une story, le duc de Boulogne dont la bagarre à Orly avec Kaaris avait été condamnée par la justice (même si B2O s'était moqué de l'amende) a accusé Kaaris d'avoir trompé sa femme Linda. Cette dernière est en couple avec l'artiste depuis 2006 et ils ont un enfant ensemble, une fille.

"Linda, nous venons d'apprendre votre séparation avec Kaaris qui a enceinté une autre demoiselle" a lâché Booba, dévoilant donc qu'elle serait même enceinte. "Comme nous, Armand t'a trahi. Tu l'as défendu pendant toute la guerre et pourtant... En te souhaitant un avenir meilleur... Force" a-t-il précisé en s'adressant à la femme de son ennemi. Celui qui a sorti son dixième et dernier album "ULTRA" qui cartonne accuse donc celui à qui on doit "Dozo", "Or noir" ou encore "Château noir" de tromperie. Une infidélité qui aurait menée à une séparation entre Kaaris et Linda d'après lui.