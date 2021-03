Booba sort "ULTRA", son dernier album : les fans valident et pleurent sa fin de carrière en tant que rappeur

Enfin, "ULTRA" est sorti ! Le dixième album de Booba a été dévoilé ce vendredi 5 mars 2021. Et si les fans l'attendaient avec impatience, c'est aussi car ce sera le dernier comme l'avait annoncé le rappeur. Un opus avec plusieurs featurings, dont Maes et Bramsito. Et il a été validé par de nombreux internautes, émus que ce soit le dernier album du duc de Boulogne.

Booba, qui devait revenir dans Planète Rap mais s'est embrouillé avec l'émission de radio de Skyrock, avait dévoilé la tracklist avec des feats. avec Maes ou encore Bramsito. Dans ce dernier album, il y a donc 5 duos : VVV avec Maes, Dernière fois avec Bramsito, Bonne journée avec SDM, Mona Lisa avec JSX, Vue sur la mer avec Dala, 31 avec Gato et Grain de sable avec Elia. Sur Twitter, les fans valident et sont émus Les fans de B2O ont validé l'album dès sa sortie. Sur Twitter, c'est la folie ! Toutes celles et tous ceux qui ont écouté "ULTRA" ont en majorité souligné la qualité de ce dernier opus. Ils ont adoré tous les titres et ont rappelé qu'à chaque album de l'ambassadeur de Puma, ils n'étaient jamais déçus. Mais ils ont aussi été nombreux à se montrés très émus et touchés parce qu'il s'agit du dernier opus. Une page se tourne donc pour le rap français.

personne : ....



booba aprs avoir sortit ULTRA: pic.twitter.com/kbTObcgLW7 — Twiky (@Twiky_QLF) March 5, 2021

Les haters de Booba quand #Ultra est sortie pic.twitter.com/qxNy9CxafN — Ls (@LunettesV1) March 5, 2021

A la fin de Ultra, j'tais comme a



Quel album !

Quel artiste !

Quel carrire !



C'est fini c'tait donc le dernier Booba



Merci Booba

On termine sur un 10/10 #LPNJF

Ratpi jusqu'au bout pic.twitter.com/G8ufJARKUh — Rouge (@KevineFresnelSt) March 5, 2021

On peut dire ce qu'on veut de Booba meme si parfois certaines de ces actions restent discutables, la vrit c'est que aucun de ces albums ne m'as du et une longvit comme la sienne force le respect. Ultra c'est une frappe pleine lucarne. pic.twitter.com/YC7q749wuz — Ricardo (@ricardo_cachada) March 5, 2021

#Ultra



Un sans faute.



Il est injouable.



Album classer parmi les gros classiques du rap.



Il m'aura berc de mon enfance mes 24 ans en tant au top toutes ces annes !



Merci DUC @booba @LAPIRATERIEOFF1 pic.twitter.com/G60VJHoXx0 — Jim (@manouchkoo) March 4, 2021