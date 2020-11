Booba signe avec Puma : le rappeur devient ambassadeur des sneakers Suede

Dans sa story Instagram aussi, Booba se montre devant ce qui ressemble à un fauve, portant un tee-shirt blanc tout simple avec Puma écrit en lettres capitales noires et le logo du fauve bondissant, en noir aussi. L'interprète de Dolce Vita, OKLM mais aussi Scarface n'a jamais caché son amour pour les vêtements, ayant été créateur des griffes Unkut puis DCNTD.

La Suede, une paire de sneakers mythique

La paire de sneakers Suede est un immense symbole de l'Histoire du sport. Les baskets avaient été portées pour la première fois aux Jeux Olympiques d'été de 1968. Tommie avait alors soulevé les Suede de Puma au-dessus de sa tête en signe de victoire mais aussi d'égalité. Un engagement qui tient aussi à coeur à Booba.

Puis, dans la fin des années 1970 et au début des années 1980, cette paire street devient ultra trendy dans le Bronx à New York, sur la scène hip hop et dans le milieu breakdance. Un héritage qui parle là aussi à la star du rap. Un classique qui fait son grand retour donc, avec le mouvement #ForAllTime, parce que clairement cette paire est intemporelle.