Puma : les rappeurs Rilès et Alonzo stars de la Unity Collection

Mais cette collection est aussi composée de vêtements et d'accessoires : tee-shirts, pantalons, hoodies... Tous les produits ont des coupes simples, avec une couleur dominante de noir et blanc pour pouvoir se porter avec tout. Mais il y a aussi quelques endroits colorés sur les pièces, dont les couleurs sont inspirées des drapeaux du monde entier.

Une collection avec leurs proches, pour montrer le pouvoir fédérateur du sport

La Unity Collection veut montrer l'héritage sportif de Puma mais aussi prouver que le hashtag #StrongerTogether ("plus forts ensemble", ndlr) n'a jamais été aussi vrai. C'est d'ailleurs pour ça que Rilès et Alonzo ont pris la pose avec leurs proches pour la campagne de pub.

Adam Petrick, directeur mondial du marketing et de la marque Puma, a expliqué : "Plus que jamais, nous sommes convaincus que le sport joue un rôle fédérateur crucial pour notre planète". "Aux côtés de nos athlètes et de nos ambassadeurs, nous formons une seule équipe, unie dans le sport, ensemble pour la bonne cause" a-t-il ajouté, "En cette période sans précédent, nous devons être unis, car nous savons que nous sommes bien plus forts ensemble que séparément".