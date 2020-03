Rilès rejoint Puma : mattez leur vidéo à LA pour les sneakers Future Rider

Rilès débarque chez Puma

La Puma family s'agrandit ! Le rappeur frenchy Rilès a rejoint les rangs de la marque au fauve bondissant. Après les artistes internationaux Jay Z, Meek Mill, J. Cole, Selena Gomez ou encore, côté français, PLK, Alonzo, Boris Becker pour les RS-X Tracks et même les stylées Shay et Shera Kerienski, voilà donc un nouveau grand nom pour la griffe.

Celui qui a monté son propre label en partenariat avec Republic Records, notamment maison de disques de Drake et The Weeknd, représente ainsi la nouvelle it sneakers de Puma. Le nom de cette paire de chaussures ultra tendance ? La Future Rider.

Une vidéo ultra canon tournée à LA

Pour annoncer l'arrivée de Rilès chez Puma, une vidéo a été postée sur les réseaux sociaux de l'équipementier sportif et de la star du rap. Ce court-métrage tourné à Los Angeles, en Californie, est signé Adrien Wagner. Des images ultra léchées qui suivent le pro du flow dans une folle journée sur la côté ouest des Etats-Unis. Retirant des billets verts à un distributeur automatique, il s'élance alors sur une moto, avant d'aller dans un supermarché puis d'improviser une danse dans les rues de LA. Il finit enfin sur un rooftop canon, face au soleil couchant et aux grattes-ciel de "la ville des anges".