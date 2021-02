Booba : c'est officiel, son dixième album sera le dernier du rappeur

Booba annonce son dernier album

Une page de l'histoire du rap français s'apprête à se tourner cette année. On s'en doutait depuis plusieurs mois maintenant, Booba l'a officialisé ce mardi 16 février 2021 sur Twitter : "Ultra", son dixième album, sera également son dernier.

Tandis que les précommandes seront ouvertes le 18 février prochain, c'est le 5 mars que son nouvel opus sera mis en ligne sur toutes les plateformes digitales (Deezer, Spotify, Apple Music...). Du côté du physique, les CD et CD collectors seront mis en vente le 30 mars, tandis que les vinyles et vinyles collectors seront disponibles dès le 30 avril 2021.

Retour aux sources pour le rappeur ?

Néanmoins, séchez vos larmes, le Duc ne compte pas sortir par la petite porte. Comme le laisse suggérer la pochette de cet album qui semble faire écho à "Temps Mort" sorti en 2002, mais également l'annonce de ses nouveaux featurings aux côtés de Bramsito, Gato, Elia et Dala (il se murmure également que Maes et SDM pourraient être de la partie), on peut s'attendre à un cocktail explosif avec un savant mélange entre un petit retour aux sources jouissif et la promesse que Booba n'est jamais largué quand il s'agit de pirater le Rap Game d'aujourd'hui.