Booba : son prochain album sera-t-il le dernier ?

La piraterie n'est jamais finie... Bonne nouvelle pour les fans de Booba : alors que la rumeur circule depuis début août, le rappeur a confirmé travailler sur son 10e album, 3 ans après "Trône" ! Moins bonne nouvelle, il se pourrait bien que cet album - qui devrait sortir uniquement en format digital et sur les plateformes de streaming - soit le dernier du rappeur. Le Duc de Boulogne a en effet partagé une photo de lui en studio avec, en légende, "Savourez vos derniers instants".

Booba confirme préparer son 10e album...

Une légende qui pourrait faire écho à celle partagée début août : ""C'est bientôt l'heure" Booba a.k.a le Duc de Boulogne poste ici une photo en studio chaussé d'une sombre paire de baskets. Annonce-t-il l'arrivée d'un projet ? Musique ? Textile ? Cinéma ? Une rumeur dit que cela pourrait être son dernier album ? Sacré B2O ce qui est sûr c'est qu'avec lui on peut s'attendre à tout. On espère en savoir plus prochainement. La piraterie n'est jamais finie. #92i", écrivait-il, laissant planer le mystère.

... le dernier avant de "raccrocher le maillot" ?

D'autant que l'interprète de "Blanche" expliquait l'an dernier à Brut qu'il comptait bientôt arrêter sa carrière musicale : "Bientôt, le plus tôt possible. Pas que ça me déplaise mais je pense que je vais bientôt raccrocher le maillot et passer plus de temps, peut-être sur d'autres artistes. Passer plus de temps dans d'autres domaines. Ça peut être après cet album ou le prochain, je pense. Je pense pas en faire trois, par exemple. En même temps, je dis ça depuis que j'ai 30 ans".