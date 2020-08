Booba de retour en studio : son dernier album en préparation ?

Entre ses clashs à répétition et ses posts moqueurs ou insultants sur les réseaux sociaux, on était à deux doigts d'oublier que Booba était également rappeur ! Heureusement, comme vient de l'annoncer B2O sur son compte Instagram, le rap vibre encore en lui et il a toujours des choses à dire et à expérimenter.

Un dernier album pour Booba ?

Dans un texte ironique reprenant les codes de la presse spécialisée, Booba a ainsi dévoilé, "'C'est bientôt l'heure'. Booba poste ici une photo en studio. Annonce-t-il l'arrivée d'un projet ? Musique ? Textile ? Cinéma ? Une rumeur dit que cela pourrait être son dernier album." Oui, là où la majorité des gens glandait sur le canapé devant Netflix, le Duc de Boulogne semble avoir profité du confinement pour préparer de belles choses à destination de ses fans. Et visiblement, même s'il tente de noyer le poisson, c'est bien en musique qu'il devrait revenir prochainement.

Alors, s'agira-t-il réellement d'un album entier ? Difficile à dire. A l'heure actuelle, la seule certitude est que ce projet marquera les esprits. "Avec lui on peut s'attendre à tout. La piraterie n'est jamais finie" écrit-il. Néanmoins, l'idée que ce possible nouvel opus soit son dernier n'est pas idiote. Même s'il n'a que 43 ans, ce qui lui laisse largement le temps de produire d'autres sons, on se souvient également de ses récentes confidences. En février dernier, il confiait à GQ avoir enclenché un tournant dans sa vie: "Je réduis de plus en plus la weed, je ne fume plus le matin. Et l'alcool, c'est très rare, c'est juste sur scène ou en soirée. (...) Je ne sors pas trop".

On espère quand même qu'il ne partira pas à la retraite avant de nous avoir offert un feat avec Squeezie !