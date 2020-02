Booba : moins d'alcool et de weed, nourriture bio et healthy... La thug life, c'est fini

Booba ne boit presque plus et ne fume plus de weed le matin

Dans sa longue interview pour GQ, Booba a aussi bien clashé les rappeurs US comme Kanye West et Jay Z que les rappeurs français (exceptés Nekfeu, Vald et même Damso). Mais pas que. Le rappeur français a aussi avoué ne plus mener la thug life. Alors que ses nombreux fans étaient sûrement beaucoup à l'imaginer en train de faire la fête sur des yachts à Miami aux Etats-Unis (où il vit) ou en train de pécho dans des boîtes de nuit branchées, en fait, B2O est healthy.

"Je réduis de plus en plus la weed, je ne fume plus le matin" a ainsi avoué Booba, "Et l'alcool, c'est très rare, c'est juste sur scène ou en soirée". L'interprète de Trône s'est donc calmé sur la picole, alors qu'il fait pourtant partie des stars à avoir lancé leurs marques d'alcool (avec son whisky D.U.C).

Le duc de Boulogne mène donc une vie saine OKLM en Floride, préférant s'entourer de ses deux enfants, Luna et Omar, que de filles siliconées. "À Miami, je ne vois pas grand monde à part eux" a-t-il assuré, "Je vais bien au restaurant de temps en temps, avec Gato (un artiste haïtien qui habite aussi dans la ville américaine et avec lequel il a collaboré plusieurs fois, ndlr), mais sinon je ne sors pas trop".

"Je vais dans les magasins bio"

En plus d'avoir réduit la weed, l'alcool et les sorties nocturnes, Booba a expliqué manger bio et sainement. Les fast-food, chocolats et bonbons, très peu pour lui. "J'ai un chef français chez moi, il me fait des tajines, des choses comme ça. Je ne calcule pas les calories, mais je mange sainement parce que j'ai toujours fait du sport dans ma vie, donc j'ai toujours fait attention" a-t-il ainsi déclaré.

"Je n'aime pas trop les sucreries ni les desserts" a-t-il aussi ajouté, "et j'essaie de diminuer la viande". Et les rares fois où il achète de la barbaque, elle est locale : "Comme j'ai la chance d'avoir de l'argent, j'achète du boeuf grassfed, qui broute dans un champ pas loin, là, hahaha !". "Je vais dans les magasins bio" a-t-il même indiqué, comme par exemple "chez Whole Foods ou Trader Joe's". Alors ça, on ne s'y attendait pas.