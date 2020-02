Booba clashe violemment Kanye West et Jay Z, Twitter le remet à sa place

Booba, comme vous ne l'auriez jamais imaginé. Dans une longue interview accordée à GQ Magazine, le Duc de Boulogne confie sa volonté d'avoir une alimentation saine, défend la place des femmes dans le rap français et reconnaît le talent de certains de ses ennemis dont Damso ou Nekfeu. De quoi surprendre ! Mais rassurez-vous, le Booba clasheur qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense est toujours là. Après avoir partagé sa vision du rap français aujourd'hui, celui qui est installé depuis douze ans à Miami a donné son avis sur certains rappeurs US, et ça fait mal.

Booba clashe violemment Kanye West et Jay Z...

Dans sa ligne de mire : Kanye West. "Kanye, je déteste, humainement, musicalement, c'est tout ce que je ne supporte pas, ça fait dix ans qu'il a craqué. C'est un démon ce mec, c'est le règne du mensonge, de l'hypocrisie, du fake, c'est horrible. Sa meuf, elle a un cul comme ça, mais elle va te jurer sur la tête de sa fille qu'il est vrai. C'est incroyable d'être aussi nul. Et puis personne n'écoute sa musique ! Les gens écoutent une fois par curiosité, mais après ils arrêtent. Je l'ai vu en concert, le mec ne sait ni chanter ni rapper, il n'a pas de souffle, pas de coffre, c'est le néant." Ce n'est d'ailleurs pas la seule fois qu'il s'attaque au mari de Kim Kardashian...

... et se fait remettre à sa place sur Twitter

Ce n'est pas le seul rappeur US à prendre cher : Jay Z en prend lui aussi pour son grade à cause de son dernier album, "4:44", sorti en 2017 : "Le mec a tout l'argent qu'il veut pour faire un pur truc, avec les meilleurs producteurs prêts à lui faire des sons du futur, et il sort cet album insupportable ! Même pas foutu de trouver une seule instru qui tue, avec tout le budget qu'il a. Comment c'est possible ?". Quant à Drake, s'il ne l'apprécie pas forcément, Booba reconnaît son talent à créer des hits : "Il a un truc fake que je n'aime pas et sa musique plaît plus aux meufs qu'aux mecs, mais il faut reconnaître que c'est un génie pour les tubes. Il est au sommet des charts depuis dix ans, et ça, personne d'autre que lui n'y arrive." Des propos virulents qui ont suscité de nombreuses réactions chez les Twittos, qui n'ont pas manqué de remettre B2O à sa place.