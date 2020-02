Booba tacle le rap français mais complimente Nekfeu, Vald... et Damso !

Alors qu'on est habitué à ses coups de sang et propos piquants, Booba aurait-il décidé de s'assagir ? Dans une longue interview accordée à GQ Magazine, le rappeur s'est confié sur son octogone avorté face à Kaaris, sur la place des femmes dans le rap, ou encore sur son nouveau mode de vie sain. Eh oui, qui l'eût cru : B2O "réduit de plus en plus la weed", boit de l'alcool très rarement, "juste sur scène ou en soirée", mange sainement, essaie de diminuer la viande et fait ses courses dans des magasins bio ! Côté clash, s'il en veut toujours à Kaaris d'avoir annuler leur combat, il reconnaît le talent de certains de ses ennemis.

Booba complimente Damso et Nekfeu

Dans ce long entretien, Booba donne également son avis sur la nouvelle génération de rappeurs et sa vision du rap français d'aujourd'hui... et elle est assez négative. "Plus personne n'écrit bien, franchement. Avant il y avait Solaar, Oxmo, mais les jeunes ne sont pas au niveau" constate-t-il tristement. Heureusement, celui qui a collaboré avec Niska ou Maes cite quelques exceptions... qui risquent de surprendre ! "Ah si ouais, j'avoue, Vald. Bien vu. Et puis bon, je dirais aussi Damso et Nekfeu : il faut bien rendre à César ce qui appartient à César".

Des propos auxquels on ne s'attendait pas, alors que le Duc de Boulogne est en guerre avec Damso, son ancien protégé, depuis qu'il a quitté le label 92i en 2018. Peut-être est-ce le début d'une réconciliation ?