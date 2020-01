Booba et Maes réunis sur le titre "Blanche" après le succès de leur tube "Madrina"

Ce vendredi 17 janvier 2020, Maes est de retour avec son deuxième album "Les derniers salopards" ! Un projet composé de 14 morceaux, dont Street et Distant avec Ninho, mais aussi des feats avec Booba et Jul qui n'étaient pas annoncés sur la tracklist initiale. "Je suis aussi obligé de les protéger parce que ce sont des gros feats quand même, Booba et Jul ce n'est pas n'importe qui. C'est une question de stratégie face à l'attaque de virus", a-t-il expliqué en interview avec 20 minutes.

Maes et Booba réunis sur Blanche

Le Duc de Boulogne a lui aussi parfaitement joué le jeu pour garder le secret puisqu'il a fait croire qu'il n'était pas invité sur l'opus "Les derniers salopards". "J'attends ton appel ! Je t'ai laissé plusieurs messages pour un feat (...) Ça se fait pas. J'suis pas encore fini les gars !", avait balancé Booba. Finalement, les deux rappeurs se retrouvent donc un an après leur tube Madrina, dont le clip comptabilise aujourd'hui plus de 85 millions de vues sur YouTube.

C'est sur le morceau Blanche que Maes et B2O se réunissent : "J'visser la night, elle va s'en remettre si tu savais / Blanche ou caramel, c'est son remède / Nous restâmes sur le bateau, jamais il ne chavira / Je devais voir Anne-So, au final, j'ai vu Samira / Passe-moi à travers, jamais tu n'me graviras / Tu n'as pas de valeur, jamais on n'se ralliera", rappent-ils sur le refrain urbain efficace de leur futur hit.

"Je le mets dans mon album parce que j'aime trop ce qu'il fait"

En tout cas, Booba et l'interprète de Mama sont devenus inséparables : "Je le mets dans mon album parce que j'aime trop ce qu'il fait et c'est réciproque, on s'entend bien, le feeling passe... Ce n'est pas spécialement calculé, on s'envoie des prods, on se dit que ce serait bien de faire ça pour le projet de l'un ou de l'autre, on se parle normalement", confie Maes. Preuve que B2O n'a pas (encore) que des ennemis.